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خارج الحدود

المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

أنشأ المجلس الرئاسي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة هدنة للبناء على التهدئة "الهشة" التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.

وتركز لجنة الهدنة، التي عقدت اليوم اجتماعا، على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع الاهتمام بحماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدور القيادي الذي اضطلع به المجلس الرئاسي في هذا الشأن الذي يكتسي أهمية بالغة، وبالتزامه بتهدئة التوترات وتثبيت السلام. 

ويعكس تشكيل اللجنة، التي يرأسها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء محمد الحداد، التزاما من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتُذكر البعثة ببواعث القلق التي عبر عنها مجلس الأمن الدولي إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.

كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال وعن عدم الامتثال لترتيبات الهدنة ومقتضيات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ورحبت البعثة بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الجهات المشاركة في التفاوض على الهدنة والحفاظ عليها، بما في ذلك الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية الفاعلة. وتبقى البعثة ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان لجميع الليبيين في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا.

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الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقف دائم لاطلاق النار ليبيا المجلس الرئاسي

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