الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

ترامب وبايدن، فيتو
ترامب وبايدن، فيتو

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على خبر إصابة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بمرض سرطان البروستاتا.

 

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” على موقع “إكس”: “نشعر أنا وميلانيا بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لـجو بايدن”.

ترامب

وأضاف ترامب: “نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح”.

 

مكتب جو بايدن يعلن إصابته بسرطان البروستاتا

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو ‎بايدن عن إصابته بسرطان البروستاتا

 

ترامب يسخر من بايدن

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته خلال الاحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: إن إدارته ستعمل على إعادة صناعة السيارات إلى ميشيجن الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيخفض الرسوم على صانعي قطع السيارات في أمريكا.

وأكد: "مساعدو بايدن يساريون متطرفون وأغبياء ويتمتعون بالاحتيال والغش في الانتخابات، وإدارته لم تكن لديها الكفاءة لإدارة أمريكا وانسحبنا من الصحة العالمية بسبب الفساد المستشري فيها".

 

كما سخر ترامب مجددا من الرئيس السابق جو بايدن وقال، إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.

 

بايدن ينام أمام الكاميرات

وقال ترامب خلال تجمع في ولاية ميشيجان، نقلته قنوات تلفزيونية أمريكية: "بايدن كان يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوانٍ، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".

وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".

مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يعلن إصابته بسرطان البروستاتا

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بايدن الرئيس الأمريكى الرئيس الامريكي السابق جو بايدن سرطان البروستاتا

مواد متعلقة

مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يعلن إصابته بسرطان البروستاتا

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

الأمن يحقق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور

ثروت سويلم: الأهلي أبلغ رابطة الأندية بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

أول تعليق من ترامب على خبر إصابة بايدن بسرطان البروستاتا

طقس لطيف بالإسكندرية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

استهان بالأرواح ولم يقدم العزاء لأسرهم، أول تعليق من أسامة حماد على خطاب الدبيبة (فيديو)

خدمات

المزيد

صلاحية 3 سنوات، معلومات عن بطاقة ميزة من بنك القاهرة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية رجل الشرطة في المنام وعلاقتها بالأمان والتخلص من المخاوف

المزيد
الجريدة الرسمية