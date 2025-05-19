الأمن يحقق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور

تحقق إدارة المباحث العامة للإنترنت بوزارة الداخلية بالتعاون مع قوات البحث الجنائي في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وذلك من خلال محضر رسمي بالإدارة.

وتضمن المحضر اتهام مقدم البلاغ للمستشار مرتضى منصور بالتشهير به وسبه وقذفه عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشاكي أن المشكو في حقه قام بشن عبارات تحمل سبًا وقذفًا في حقه، من خلال فيديوهات وتصريحات تم نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب له في أضرار نفسية ومعنوية بالغة، وشوه صورته أمام جماهير الزمالك والرأي العام الرياضي.

ووثق الشاكي المحضر بتسجيلات وفيديوهات موثقة تثبت ما تعرض له من إساءة وتجاوزات.

وطالب شيكابالا في بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، والتحقيق في الواقعة.

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