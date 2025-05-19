الإثنين 19 مايو 2025
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق..
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 3 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  4. تراوح سعر البامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

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