مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون

تقام اليوم الإثنين مباراة قوية بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مع برايتون في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من للبريميرليج.

الدوري الإنجليزي



برايتون ضد ليفربول على قناة beIN Sports 1 HD في تمام الساعة 22:00.

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد



منتدى درب سلطان ضد فاب الكاميروني في تمام الساعة 17:00

الترجي الرياضي ضد ريد ستار في تمام الساعة 18:00.

فانز الكاميروني ضد الأهلي في تمام الساعة 20:00.

الدوري الإماراتي



اتحاد كلباء ضد النصر الإماراتي في تمام الساعة 17:10.

العين ضد عجمان في تمام الساعة 17:10.

الوحدة ضد الجزيرة في تمام الساعة 20:00.

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