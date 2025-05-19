فابريجاس يهدد حلم إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أكد سيسك فابريجاس، مدرب كومو، أن فريقه سيحاول الفوز على إنتر ميلان، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.



ويمتلك إنتر ميلان 78 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي، وذلك قبل جولة واحدة من النهاية.

وسيلعب نابولي وسط جماهيره أمام كالياري في الجولة الأخيرة، فيما سيرحل إنتر ميلان لمواجهة كومو.

فابريجاس يهدد إنتر ميلان

وقال فابريجاس عقب مباراة فريقه أمام فيرونا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتمكنا من اللعب بشكل عمودي".

وأضاف "الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة، ولكن لن نتخلى عن أسلوب لعبنا، ويجب أن نحافظ على نفس النهج".

وبسؤاله عن مواجهة إنتر، علق "نحن فريق يواصل النمو ونسعى للفوز في كل مباراة لأننا محترفون، وأنا أول من يريد التحسن، وسنخوض المباراة من أجل الفوز".

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