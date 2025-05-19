الرئيس اللبناني يزور مصر اليوم

يزور الرئيس اللبناني "جوزاف عون" القاهرة اليوم الإثنين؛ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان، لا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

العلاقات اللبنانية المصرية

وتأتي الزيارة في إطار جهود الرئيس اللبناني لتوطيد العلاقات مع الدول العربية حيث زار السعودية والكويت وقطر لحشد الدعم للبنان فضلا عن توجيه خلال الزيارة الشكر لمصر على دورها البارز ضمن اللجنة الخماسية الداعمة للبنان.

وكشف الرئيس اللبناني عن العلاقات اللبنانية المصرية قائلًا: العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية بين الدولتين والشعبين ومستمرة طوال هذه العهود، ومرت بمراحل عديدة منذ الفراعنة ومرورا بالهجرة اللبنانية إلى مصر والعكس وحدث على مدار التاريخ تزاوج بين الشعبين ووجود عائلات مختلطة بين الشعبين.

كما وجه الرئيس اللبناني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة للبنان في عهده قائلا: أشكر الرئيس السيسي على دعمه للبنان خاصة في أزمتي كورونا وانفجار مرفأ بيروت ودعمه للمؤسسة العسكرية.

وكشف عون أنه التقى الرئيس السيسي حين كان قائدا للجيش، وعلى هامش قمة القاهرة.

وشدد عون على أن مصر شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وهي منصة إقليمية هامة وجامعة ودورها الإقليمي مهم لاستقراره.



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