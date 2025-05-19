لجان النواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة

تواصل لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، لعدد من القطاعات.

لجنة التعليم تناقش الموازنة الخاصة بقطاع المراكز البحثية

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة الموازنة الجديدة، فيما يخص البحث العلمي والهيئات التابعة (المعاهد والمراكز البحثية، بمشاركة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اللجنة الدينية تناقش موازنة جامعة الأزهر

فيما تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عدة اجتماعات لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الأزهر الشريف، وكذلك موازنة جامعة الأزهر.

مناقشة الموازنة الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للأزهر الشريف

كما تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المستشفيات التعليمية "مستشفى جامعة الأزهر- مدينة نصر - مستشفى الحسين الجامعي - مستشفى باب الشعرية الجامعي".

مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

فيما تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

مناقشة قرار اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على" اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا.

استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وشهد الأسبوع الماضي، عقد عدد من اللجان النوعية عدد من الاجتماعات، بحضور ممثلين عن الحكومة، وتمت الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعديد من القطاعات.

توصيات برلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة

وشهدت الاجتماعات التي حضرها ممثلين عن الحكومة، إصدار العديد من التوصيات البرلمانية، من أجل زيادة كفاءة عمل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المال العام، وكذلك الالتزام بموازنة البرامج والأداء، وأهمية استكمال كافة المشروعات المقررة وفقا للموازنة العامة للدولة.

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