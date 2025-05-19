نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية

وجه الفنان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية، مؤكدًا أن تلك المكالمة كانت سببًا في سعادته، خاصة أنه أثنى على مشواره الفني ووصفة "بالأيقونة الفنية.

وعلق أحمد أبو زهرة على اتصال الرئيس السيسي، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: "نيابة عن عائلة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة أتقدم بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الشاملة واهتمامه الدائم بصحة والدي واتصاله كل فترة للسؤال عليه والتحدث معه".

وأضاف أحمد أبو زهرة: "كانت مكالمة اليوم دفعة جديدة لنفسية الوالد مما أعطاه شعورا بأنه ليس منسيا بل في ذاكرة رأس الدولة رغم كل مشاغله ومهامه الجسيمة والتي تقع على عاتقه، بكل الشعور بالفخر والتقدير والتكريم شكرا سيادة الرئيس".

أزمة عبد الرحمن أبو زهرة

وكان قد كشف أحمد أبو زهرة عن إيقاف هيئة المعاشات لمعاش والده بسبب شائعات وفاته، وإصرار المؤسسة الحكومية على مقابلة الفنان بنفسه للتأكد من كونه على قيد الحياة.

كتب أحمد أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “كانت تخرج من حين لآخر اشاعات عن وفاة والدي الفنان عبد الرحمن أبوزهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده”.

وتابع: “ ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست شائعات صحافة ومواقع صفراء”.

وأضاف نجل أبو زهرة: “أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث وهناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة”

وأكد أحمد أبو زهرة رفض طلبات هيئة المعاشات بحضور شخص غريب إلى منزلهم، فقال: “ طبعًا رفضنا أي حد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات، إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله أنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله”.

وصرح بعدها أحمد أبو زهرة أن أزمة معاش والده قد تم حلها بعد تدخل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، حيث تواصل معه أحد المسئولين بهيئة المعاشات وحل الأزمة على الفور

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