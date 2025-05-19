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خارج الحدود

لليوم الثاني، أزمة إلغاء الرحلات بمطار باريس أورلي مستمرة

مطار باريس، فيتو
مطار باريس، فيتو

تواصلت تداعيات العطل الفني الذي أصاب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار باريس-أورلي، حيث طلبت سلطات الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران إلغاء نحو 15 % من رحلاتها المقررة الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي من الاضطرابات.

تأخيرات وإلغاءات مستمرة

ورغم إحراز بعض التقدم في معالجة الخلل، أكدت هيئة الطيران المدني الفرنسية أن العمليات لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي، محذرة من استمرار التأخيرات إلى جانب الإلغاءات، وهو ما يزيد من تعقيد حركة السفر في أحد أكثر مطارات فرنسا ازدحاما.

وتضررت من هذا العطل عدة شركات طيران، من أبرزها الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وفولينغ. وشملت الإلغاءات رحلات متجهة من وإلى مدن مثل تولوز الفرنسية، وتونس، والرباط، وبالما دي مايوركا، وأليكانتي في إسبانيا.

انقطاع مفاجئ وتدخل عاجل

وكانت الأزمة قد بدأت بعد ظهر الأحد عندما تسبب عطل مفاجئ في نظام المراقبة في تقييد الحركة الجوية، مما أدى إلى خفض كبير في عدد الرحلات، وبلغت نسبة الإلغاءات مساء الأحد نحو 40 بالمئة من إجمالي الرحلات المقررة.

ونشرت هيئة الطيران المدني تحذيرات للمسافرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها منصة "أكس"، مطالبة الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. كما أوضحت الهيئة في تصريحات لإذاعة فرنسا أن جهودا عاجلة تبذل لتثبيت العمليات وإعادة الحركة الجوية إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

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