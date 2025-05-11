أخبار مصر: حظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات، ذروة الموجة الحارة اليوم، أولمرت: غزة فلسطينية، نجل فنان شهير يدهس موظفا بسيارته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتكون ذروتها اليوم ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قال محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك: "دونجا رقم 1 في أقرب اللاعبين لي، ثم يأتي بعده جنش ومصطفى فتحي وطارق حامد".

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن على بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب والانسحاب من غزة.

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة اليوم، حيث يشهد مناقشة مشروع تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تقام اليوم الأحد عددا من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والعالمية، أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والدوري المصري والدوري الإنجليزي، وعدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

أعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، ضبط أكثر من طن مخدر كوكايين على متن قارب قبالة سواحل ولاية نيو ساوث ويلز، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة في البلاد.

في 11 مايو 2022، استشهدت شيرين أبو عاقلة الصوت الذي كان شاهدًا على أكثر الأصوات ضجيجًا في المنطقة، صوت الاحتلال، وشيرين كانت قبيل وفاتها مراسلة لقناة الجزيرة واستهدفتها رصاصة إسرائيلية أثناء تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، وكانت ترتدي الخوذة وسترة الصحافة الزرقاء، لكن لا شيء حماها من رصاصة اخترقت رأسها وأسكتت واحدة من أبرز شهود الحقيقة في فلسطين.

تعاود اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عقد جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

حرر موظف بإحدى شركات الكهرباء محضرا رسميا ضد فنان نجل فنان شهير، بمركز شرطة كرداسة يفيد بتعرضه لإصابات بكسر في الساق اليسرى، إثر اصطدام سيارة نجل الفنان به أثناء سيره بالطريق مستقلا دراجته النارية على طريق مصر– الإسكندرية، حيث فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم به أسفل محور 26 يوليو بدائرة المركز.

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن الجدل المثار حول علاقة الإعلامية بوسي شلبي بالفنان الراحل محمود عبد العزيز لا يجب أن يُتناول بعشوائية أو استنادًا إلى الانطباعات، بل إلى القانون والشريعة، اللذَين ينصّان على أن الطلاق لا يُصبح بائنًا إلا بعد انتهاء العدة، وخلال هذه الفترة تبقى الزوجة على عصمة زوجها.

تشهد الهيئة القومية للسكك الحديدية، مجموعة من التغييرات في عدد من قيادات الهيئة خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع خطط وزير النقل لتطوير السكك الحديد وتشمل بعض نواب رئيس السكك الحديدية وبعض القيادات فى الإدارات القانونية والتشغيل وغيرها

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة.

أوضح الفنان أحمد فهمي حقيقة الفيديو الذي نشره وجمعه بطليقته هنا الزاهد مؤخرا والذي علق عليه قائلا: "لو دا هيثبتلك، مفاجأة مش كدة"، والذي أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة عودتهما إلى بعضهما.

خطف فريق نانت المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني مصطفى محمد، تعادلا مثيرا أمام أوكسير في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “لابي ديشامب”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

واصلت وزارة التعليم العالي نشر الفيديو الثالث من سلسلة "صحتك في الامتحانات" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، بهدف دعم صحة الطلاب وتوعيتهم خلال فترة الامتحانات.

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، إخلاء سبيل محمد بسطويسي، عامل سيرك طنطا، وشقيقه.

تعقد هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اليوم الأحد جلستها العادية رقم ٨٠، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة المصري اجتماعا الثلاثاء المقبل، مع رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد.

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار رقم ٧٨ بشارع عثمان بن عفان من ميدان تريمف بحي النزهة من الحريق الذى اندلع بأحد المطاعم الموجود أسفله، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، على الانتحار بتناول حبة الغلة السامة، نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بقرية الحلواصي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاستعداد لتشغيل قطارات جديدة بعد 20 يوما لتقليل الزحام وتلبية رغبات المواطنين وخاصة على خطوط الوجه البحري.

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