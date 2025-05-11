الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

ومن الحب ما قتل، طالبة تتخلص من حياتها حزنا على وفاة خطيبها بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، على الانتحار بتناول حبة الغلة السامة، نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بقرية الحلواصي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أشمون، يفيد بانتحار فتاة بقرية الحلواصي التابعة لمركز أشمون.

تخلصت من حياتها بالحية السامة

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع الطالبة حبيبة فوزي عبد العاطي عبد الجواد، مقيمة بقرية الحلواصي، إثر تناولها حبة الغلة السامة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد مصدر على أن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد مصرع خطيبها في حادث، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء حياتها.

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أشمون بمحافظة المنوفية اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية حبة الغلة السامة قرية الحلواصى

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