أبرزها كلاسيكو الأرض، مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عددا من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والعالمية، أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والدوري المصري والدوري الإنجليزي، وعدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

وتقام اليوم الأحد الموافق 11 مايو، المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × إنبي - 5 مساء | أون سبورت 1

زد × مودرن سبورت - 8 مساء | أون سبورت 1

الجونة × طلائع الجيش - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × تشيلسي - 2 ظهرا | بي إن سبورت 1

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد - 4:15 مساء | بي إن سبورت 2

نوتينجهام فورست × ليستر سيتي - 4:15 | بي إن سبورت أكسترا 1

ليفربول × أرسنال - 6:30 مساء | بي إن سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس × إسبانيول - 3 عصرا | بي إن سبورت 3

برشلونة × ريال مدريد - 5:15 مساء | بي إن سبورت 1

أتلتيك بلباو × ألافيس - 7:30 مساء | بي إن سبورت 3

ريال بيتيس × أوساسونا - 10 مساء | بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الألماني

باير ليفركوزن × بروسيا دورتموند - 4:30 مساء | بي إن سبورت 4

فرانكفورت × سانت باولي - 6:30 مساء | بي إن سبورت 8

شتوتجارت × أوجسبورج - 8:30 مساء | بي إن سبورت 5

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي × مونزا - 1:30 ظهرا

هيلاس فيرونا × ليتشي - 4 عصرا

تورينو × إنتر ميلان - 7 مساء

نابولي × جنوى - 9:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × أهلي جدة - 7:05 مساء | SSC SPORT

ضمك × الرائد - 7:10 مساء | SSC SPORT

التعاون × القادسية - 7:15 مساء | SSC SPORT

الاتحاد × الفيحاء - 9 مساء | SSC SPORT

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

المنصورة × راية الرياضي - 5 عصرا

الداخلية × بروكسي - 5 عصرا

ديروط × طنطا - 5 مساء

منتخب السويس × لافيينا إف سي - 5 عصرا

بترول أسيوط × كهرباء الإسماعيلية - 5 عصرا

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