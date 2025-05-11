رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بوسي شلبي تزوجت محمود عبد العزيز زواجا شرعيا

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن الجدل المثار حول علاقة الإعلامية بوسي شلبي بالفنان الراحل محمود عبد العزيز لا يجب أن يُتناول بعشوائية أو استنادًا إلى الانطباعات، بل إلى القانون والشريعة، اللذَين ينصّان على أن الطلاق لا يُصبح بائنًا إلا بعد انتهاء العدة، وخلال هذه الفترة تبقى الزوجة على عصمة زوجها.

دليل زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

وأضافت في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الرجعة شرعًا لا تحتاج إلى عقد أو مهر، وقد تتم حتى بقبلة، أو طبطبة، أو مجرد دخول بيت واحد، وهذا يُبطل أي ادعاء بأن بوسي شلبي لم تكن زوجته خلال تلك السنوات".

وتابعت الفضالي أن هناك العديد من النساء في المجتمع يعانين من هذه الإشكالية القانونية والاجتماعية، مشيرة إلى أن من يُشكّك دون بينة يُحاسب، فـ"البينة على من ادعى، وشرعًا يُرجم، وقانونًا يُعاقب".

وأكدت أن الطلاق يكون باطلًا إذا لم يُخطر الطرف الآخر به أو لم يُوقّع عليه، وهو ما لم يحدث مع بوسي شلبي، التي عادت للعيش مع الفنان الراحل لمدة 20 عامًا كاملة، وسط معرفة كل الوسط الفني، وبوجود العديد من الشهود.

شهادة فنانات على زواج بوسي شلبي

واختتمت الفضالي: "شهادة الرؤية كافية لإثبات الزواج، وقد أدلت بها فنانات مثل سهير رمزي وسوزان نجم الدين، وقالتا إنهما رأتا بعينيهما العلاقة الزوجية بين بوسي ومحمود... وهذه شهادات تُعتمد في المحاكم وتكفي لإثبات الزواج شرعًا وقانونًا".

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