الحماية المدنية تسيطر على حريق بمطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق لإخماده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى موقع الحادث.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقار أعلى المطعم من السكان بعد امتداد النيران، وسيطر رجال الإطفاء عليه.

وتجري الأجهزة الأمنية التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

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