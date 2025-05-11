الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

موظف يتهم نجل فنان شهير بدهسه أسفل محور 26 يوليو والأمن يحقق

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

حرر موظف بإحدى شركات الكهرباء محضرا رسميا ضد فنان نجل فنان شهير، بمركز شرطة كرداسة يفيد بتعرضه لإصابات بكسر في الساق اليسرى، إثر اصطدام سيارة نجل الفنان به أثناء سيره بالطريق مستقلا دراجته النارية على طريق مصر– الإسكندرية، حيث فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم به أسفل محور 26 يوليو بدائرة المركز.

وأضاف الموظف أن نجل الفنان قام بنقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، وبعد الاطمئنان عليه، تركه في المستشفى 3 أيام دون أن يسأل عليه.


وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم محمد سعودي، يفيد بتلقيه البلاغ السابق من موظف شركة الكهرباء ضد نجل فنان مشهور وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.


وتباشر أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشهود في محيط الحادث، ويعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة وتحديد المسؤوليات القانونية.
 

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نجل فنان شهير شركات الكهرباء شرطة كرداسة محور 26 يوليو

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