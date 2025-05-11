الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

مطلع الشهر المقبل، قطارات جديدة تدخل الخدمة تعرف عليها

قطارات، فيتو
قطارات، فيتو

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاستعداد لتشغيل قطارات جديدة بعد 20 يوما لتقليل الزحام وتلبية رغبات المواطنين وخاصة على خطوط الوجة البحري. 

وتستعد  الهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس، بدءا من الشهر المقبل، وبيانهم كالتالي:

اعتبارا من يوم 1 /6 /2025   

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

قطارات نوم 

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يوميًا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 2-6 -2025 

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 15/6/2025:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 16/6/2025:

- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء  / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني)  القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني)  مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء  / الجمعة ) حيث يقوم من مرسى مطروح.

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