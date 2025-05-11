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خارج الحدود

بـ 400 مليون دولار، ضبط طن كوكايين قبالة السواحل الأسترالية

سواحل أستراليا، فيتو
سواحل أستراليا، فيتو

أعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، ضبط أكثر من طن مخدر كوكايين على متن قارب قبالة سواحل ولاية نيو ساوث ويلز، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة في البلاد.


وذكرت الشرطة أن القارب، الذي يبلغ طوله 13 مترا، تم اعتراضه بالقرب من منطقة ساوث ويست روكس، الواقعة على بُعد نحو 450 كيلومترا شمال سيدني، حيث تم العثور على نحو 1.039 طن من الكوكايين على متنه، تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 623.4 مليون دولار أسترالي (نحو 400 مليون دولار أمريكي).

وأسفرت العملية عن توجيه تهم إلى خمسة أشخاص، بعد أن تم توقيف رجلين، يبلغان من العمر 24 و26 عامًا، على متن القارب. وُجهت إليهما تهم تتعلق بجلب كميات تجارية كبيرة من مادة محظورة والانخراط في جماعة إجرامية.

كما اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال آخرين على اليابسة، تتراوح أعمارهم بين 28 و35 عاما، أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة بمركبتين، وتم توجيه تهم مماثلة لهم تتعلق بالمشاركة في التهريب والانضمام إلى منظمة إجرامية.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مصدر الشحنة وشبكة التهريب المتورطة، مشيرة إلى أن العملية تمت بتنسيق بين عدد من الوكالات المحلية والفيدرالية.

وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف تهريب المخدرات عبر السواحل الأسترالية في السنوات الأخيرة.

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