لجنة هندسية لمعاينة عقار مصر الجديدة المحترق

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار رقم ٧٨ بشارع عثمان بن عفان من ميدان تريمف بحي النزهة من الحريق الذى اندلع بأحد المطاعم الموجود أسفله، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.





كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المطاعم بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز بالدور الأرضي بعقار مكون من أرضى و٦ أدوار متكررة، وامتدت النيران إلى بلكونات العقار بالواجهة من الدور الأول حتى الدور الثالث، ومحل أحذية مجاور مغلق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية ومسئولى الحى، وتم السيطرة على الحريق، والإطفاء، وعمليات التبريد جارية.

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