بضمان محل الإقامة، إخلاء سبيل بسطويسي عامل سيرك طنطا بعد زعمه التعرض لحادث سرقة

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، إخلاء سبيل محمد بسطويسي، عامل سيرك طنطا، وشقيقه.

جاء ذلك بضمان محل إقامتهما، بعد أخذ التعهد عليهما بالمثول أمام الجهات المختصة حال طلبهما، في واقعة البلاغ الكاذب بشأن حادث سرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به محمد بسطويسي يفيد بتعرضه لحادث سرقة، إلا أن التحقيقات كشفت عدم صحة الواقعة، واتضح أن البلاغ كاذب. وبناءً عليه، تم التحفظ عليهما واستجوابهما بشأن الملابسات الحقيقية للحادث، قبل أن تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيلهما.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،

فيما شددت الجهات المختصة بمحافظة الغربية على ضرورة تحري الدقة في البلاغات وعدم الإبلاغ كذبًا، لما لذلك من أثر قانوني ومجتمعي سلبي.

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