الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يجتمع مع أندية الدوري الممتاز الثلاثاء لتحديد شكل البطولة

درع الدوري الممتاز،
درع الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، يعقد مسئولو اتحاد الكرة المصري اجتماعا الثلاثاء المقبل، مع رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد 

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، أن الجميع يتمنى إقامة دوري منتظم في الموسم المقبل، مشيرا إلى الجلسة ستشهد طرح جميع الأفكار المقترحة لكل الأندية، كما سيعرض مسئولو الجبلاية رؤيتهم لشكل المسابقة وستتم مناقشة كل المقترحات للوصول إلى الشكل الأفضل للدور الممتاز في الموسم المقبل.

واشتد الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بنظامها الجديد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري

فيما، انفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

 

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي المتبقية في الدوري الممتاز كالتالي:

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

ضد البنك الأهلي – يوم السبت 17 مايو  الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو  لم يتم تحديد موعد المباراة.


مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري كالتالي:

ضد الزمالك –  يوم 13 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 ضد بتروجيت –  يوم السبت 17 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.

 

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