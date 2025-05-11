الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد،
أحمد فهمي وهنا الزاهد، فيتو

أوضح الفنان أحمد فهمي حقيقة الفيديو الذي نشره وجمعه بطليقته هنا الزاهد مؤخرا والذي علق عليه قائلا: "لو دا هيثبتلك، مفاجأة مش كدة"، والذي أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة عودتهما إلى بعضهما.

أحمد فهمي وهنا الزاهد 

وقال أحمد فهمي من خلال فيس بوك: “للتوضيح، البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع، بسيط ومش مقصود”. 

وتابع: “أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره.. كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع”.

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