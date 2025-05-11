بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد

أوضح الفنان أحمد فهمي حقيقة الفيديو الذي نشره وجمعه بطليقته هنا الزاهد مؤخرا والذي علق عليه قائلا: "لو دا هيثبتلك، مفاجأة مش كدة"، والذي أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة عودتهما إلى بعضهما.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

وقال أحمد فهمي من خلال فيس بوك: “للتوضيح، البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع، بسيط ومش مقصود”.

وتابع: “أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره.. كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع”.

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