الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

قال محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك: "دونجا رقم 1 في أقرب اللاعبين لي، ثم يأتي بعده جنش ومصطفى فتحي وطارق حامد".

قصة الونش مع دونجا

ولفت خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أكتر حاجة بحبها في دونجا إن طبعه زيي ومن نفس المحافظة الشرقية، والعادات والتقاليد بتاعتنا زي بعض، ودماغه نفس دماغي وكمان طريقة التفكير".

وتابع: "أنا ودونجا بنسهل على بعض حاجات كتير، وبنخسر في المشاريع مع بعض، وأكتر حاجة بتستفزني في دونجا لما يقنعني بالغلط، علطول مع بعض في الفشل".

مشروع دونجا الفاشل مع الونش

وأكد: "موضوع الكافيه مش مجالي والراجل أقنع دونجا، ولقيت دونجا جاي يقنعني بالفكرة وقال لي كوباية الشاي بتتباع بـ 30 جنيه فأقنعني بالفكرة وقلت له يلا ندوس وبعدين خسرنا وقفلنا المشروع".

قصة وساطة محمد حماقي لانتقال الونش للأهلي

وأكد: "الفنان محمد حماقي مكنش وسيط علشان أروح النادي الأهلي، هو راجل عايز مصلحتي ومقاليش أي قرار لا تروح الأهلي ولا تقعد في الزمالك، نصحني إني أشوف مصلحتي المادية والنفسية والمعنوية، وللأسف اتشتم بسببي وأنا كنت زعلان بسبب الاتهامات الباطلة ضده وهو كمان كان زعلان، بس هو صاحبي وعمره ما طالبني إني أروح الأهلي ولكن بيحاول يختار لي الصح، وقال لي علشان الموضوع حساس إحسبها لما فيه مصلحتك أولا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.