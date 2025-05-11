الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

الونش، فيتو
الونش، فيتو

قال محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك: "دونجا رقم 1 في أقرب اللاعبين لي، ثم يأتي بعده جنش ومصطفى فتحي وطارق حامد".

 

قصة الونش مع دونجا

ولفت خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أكتر حاجة بحبها في دونجا إن طبعه زيي ومن نفس المحافظة الشرقية، والعادات والتقاليد بتاعتنا زي بعض، ودماغه نفس دماغي وكمان طريقة التفكير".

وتابع: "أنا ودونجا بنسهل على بعض حاجات كتير، وبنخسر في المشاريع مع بعض، وأكتر حاجة بتستفزني في دونجا لما يقنعني بالغلط، علطول مع بعض في الفشل".

 

مشروع دونجا الفاشل مع الونش

وأكد: "موضوع الكافيه مش مجالي والراجل أقنع دونجا، ولقيت دونجا جاي يقنعني بالفكرة وقال لي كوباية الشاي بتتباع بـ 30 جنيه فأقنعني بالفكرة وقلت له يلا ندوس وبعدين خسرنا وقفلنا المشروع".

 

قصة وساطة محمد حماقي لانتقال الونش للأهلي

وأكد: "الفنان محمد حماقي مكنش وسيط علشان أروح النادي الأهلي، هو راجل عايز مصلحتي ومقاليش أي قرار لا تروح الأهلي ولا تقعد في الزمالك، نصحني إني أشوف مصلحتي المادية والنفسية والمعنوية، وللأسف اتشتم بسببي وأنا كنت زعلان بسبب الاتهامات الباطلة ضده وهو كمان كان زعلان، بس هو صاحبي وعمره ما طالبني إني أروح الأهلي ولكن بيحاول يختار لي الصح، وقال لي علشان الموضوع حساس إحسبها لما فيه مصلحتك أولا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الونش دونجا الزمالك نادي الزمالك برنامج كلام الناس ياسمين عز

مواد متعلقة

مين صدمك أكتر لما راح الأهلي، زيزو ولا إمام ولا بن شرقي؟ الونش يعلق (فيديو)

الونش يكشف حقيقة تجديد عقده مع الزمالك بـ 80 مليون جنيه (فيديو)

الونش عن انضمام زيزو لـ الأهلي: كل لاعب بيختار طريقه

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

الأكثر قراءة

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد

رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بوسي شلبي تزوجت محمود عبد العزيز زواجا شرعيا

التحريات الأولية تكشف حجم خسائر حريق مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 3.5 جنيه في سوق العبور

الصحة: حالة وفاة و3 إصابات في حريق مطعم بمصر الجديدة

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية