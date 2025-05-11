بعد جدل قانون تنظيم الفتوى، اجتماع هام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

تعقد هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اليوم الأحد جلستها العادية رقم ٨٠، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

مشروع الميثاق الأخلاقي من هيئة كبار العلماء

ومن المقرر أن تناقش الهيئة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعد بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

كما تناقش الهيئة موقف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي تم مناقشته خلال الأسبوع الماضي في اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وشهدت مناقشات اللجنة الدينية بمجلس النواب والتي حضرها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف اعتراض المشيخة على مشروع القانون بسبب منح أئمة الأوقاف حق الفتوى.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.