الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

بعد جدل قانون تنظيم الفتوى، اجتماع هام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

هيئة كبار العلماء،
هيئة كبار العلماء، فيتو
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تعقد هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف اليوم الأحد جلستها العادية رقم ٨٠، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

مشروع الميثاق الأخلاقي من هيئة كبار العلماء 

ومن المقرر أن تناقش الهيئة مشروع الميثاق الأخلاقي الذي أعد بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية 

كما تناقش الهيئة موقف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي تم مناقشته خلال الأسبوع الماضي في اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وشهدت مناقشات اللجنة الدينية بمجلس النواب والتي حضرها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف اعتراض المشيخة على مشروع القانون بسبب منح أئمة الأوقاف حق الفتوى.
 

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