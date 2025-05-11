الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين خلال الامتحانات (فيديو)

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

واصلت وزارة التعليم العالي نشر الفيديو الثالث من سلسلة "صحتك في الامتحانات" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، بهدف دعم صحة الطلاب وتوعيتهم خلال فترة الامتحانات.

أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين خلال الامتحانات 

وتقدم الحلقة الثالثة الدكتورة ميادة الحيني، من قسم المخدرات والمنشطات والسموم، حيث تسلط الضوء على التأثيرات السلبية للإفراط في تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، خلال الامتحانات، لا سيما على فئة المراهقين.

وتتناول الحلقة أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين، بما في ذلك اضطرابات النوم، وزيادة التوتر، والتأثير على التركيز، مع تقديم نصائح عملية للحفاظ على التوازن الصحي خلال فترة الاستعداد للاختبارات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي اضطرابات النوم القومي للبحوث فترة الامتحانات مشروبات الطاقة وزارة التعليم العالى وزارة التعليم

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين نادي ضباط المراقبة الجوية ونظيره التونسي

ألسن عين شمس تحصل علي موافقة "الأعلى للجامعات" لتدشين برنامج للدراسات العليا

إرشادات مهمة لطلاب الجامعات داخل مقار اللجان

تعزيز التعاون المصري التونسي في التعليم العالي والبحث العلمي

نقل مكتب التنسيق المركزي إلى جامعة القاهرة بدلا من عين شمس

"القومي للبحوث" يقدم نصائح غذائية مهمة للوقاية من الأنيميا خلال الامتحانات (فيديو)

بديل المستورد، القومي للبحوث يكشف عن أقمشة مخصصة للحماية من قرح الفراش (فيديو)

اليوم، انطلاق امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد

رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بوسي شلبي تزوجت محمود عبد العزيز زواجا شرعيا

التحريات الأولية تكشف حجم خسائر حريق مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025

الصحة: حالة وفاة و3 إصابات في حريق مطعم بمصر الجديدة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 3.5 جنيه في سوق العبور

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية