أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين خلال الامتحانات (فيديو)

واصلت وزارة التعليم العالي نشر الفيديو الثالث من سلسلة "صحتك في الامتحانات" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، بهدف دعم صحة الطلاب وتوعيتهم خلال فترة الامتحانات.

أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين خلال الامتحانات

وتقدم الحلقة الثالثة الدكتورة ميادة الحيني، من قسم المخدرات والمنشطات والسموم، حيث تسلط الضوء على التأثيرات السلبية للإفراط في تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، خلال الامتحانات، لا سيما على فئة المراهقين.

وتتناول الحلقة أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للكافيين، بما في ذلك اضطرابات النوم، وزيادة التوتر، والتأثير على التركيز، مع تقديم نصائح عملية للحفاظ على التوازن الصحي خلال فترة الاستعداد للاختبارات.

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