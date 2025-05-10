أخبار الفن اليوم: مصطفى كامل يعلن فتح "شعبة الشعراء" بنقابة المهن الموسيقية.. هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية علي مسرح أوبرا سيدني.. وانتهاء 50٪ من مونتاج فيلم الست
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنان مصطفى كامل فتح شعبة الشعراء بنقابة المهن الموسيقية.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مصطفى كامل يعلن فتح "شعبة الشعراء" بنقابة المهن الموسيقية
أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن فتح "شعبة الشعراء"، للشعراء المصريين، من أجل الحديث قانونيًا عن حقوقهم الفنية والمالية.
آخرهم كارول سماحة، نجوم واصلوا تقديم أعمالهم الفنية رغم آلام الفقد والفراق
في حياة الفنان، لا مجال للغياب، فالعرض لا ينتظر أحدًا، والجمهور لا يعرف ما يدور خلف الستار، وهناك وسط الأضواء والديكورات والابتسامات المرسومة، توجد الكثير من الحكايات عن “الوجع” وألم الفقد، ولحظات قاسية يضطر فيها الفنان لأن يخبيء دموعه، ويواجه جمهوره بقلب مكسور، فقط لأن “العرض يجب أن يستمر”.
أسرة فيلم "صقر وكناريا" تتوجه إلى الإسكندرية لتصوير عدد من المشاهد
قرر المخرج حسين المنباوي السفر لمدينة الإسكندرية لمدة ثلاث أيام لتصوير عدد من مشاهد فيلم صقر وكناريا، ومن المقرر أن تجمع هذه المشاهد كل من الفنان محمد إمام والفنانة يارا السكرى.
بطولة منى زكي، انتهاء 50٪ من مونتاج فيلم الست
انتهت وحدة المونتاج القائمة علي فيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، من أعمال مونتاج نصف مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر القادم.
هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية علي مسرح أوبرا سيدني
المايسترو هاني فرحات سيكون أول موسيقي عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية، في حفل ضخم ينتظره الجمهور الأسترالي والجاليات العربية علي حد سواء، يوم 12 مايو الجاري، علي مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية.
مصطفى كامل يكشف كواليس غياب مدحت العدل عن اجتماع النقابة بأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين
قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.
إنتاج فيلم عن السيرة الذاتية لدونالد ترامب بميزانية 100 مليون دولار
ذكرت عدد من المواقع الصحفية، أنه يجري العمل في الوقت الحالي، على إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تعرف على إيرادات "نجوم الساحل" في دور العرض أمس
يعرض بالوقت الحالي في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب وعلى رأسهم أحمد داش.
"مكتوبة ليك" لـ إليسا تتخطى الـ 300 مليون مشاهدة عبر يوتيوب
احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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