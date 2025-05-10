أخبار الفن اليوم: مصطفى كامل يعلن فتح "شعبة الشعراء" بنقابة المهن الموسيقية.. هاني فرحات يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية علي مسرح أوبرا سيدني.. وانتهاء 50٪ من مونتاج فيلم الست

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنان مصطفى كامل فتح شعبة الشعراء بنقابة المهن الموسيقية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن فتح "شعبة الشعراء"، للشعراء المصريين، من أجل الحديث قانونيًا عن حقوقهم الفنية والمالية.

في حياة الفنان، لا مجال للغياب، فالعرض لا ينتظر أحدًا، والجمهور لا يعرف ما يدور خلف الستار، وهناك وسط الأضواء والديكورات والابتسامات المرسومة، توجد الكثير من الحكايات عن “الوجع” وألم الفقد، ولحظات قاسية يضطر فيها الفنان لأن يخبيء دموعه، ويواجه جمهوره بقلب مكسور، فقط لأن “العرض يجب أن يستمر”.





قرر المخرج حسين المنباوي السفر لمدينة الإسكندرية لمدة ثلاث أيام لتصوير عدد من مشاهد فيلم صقر وكناريا، ومن المقرر أن تجمع هذه المشاهد كل من الفنان محمد إمام والفنانة يارا السكرى.

انتهت وحدة المونتاج القائمة علي فيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، من أعمال مونتاج نصف مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر القادم.





المايسترو هاني فرحات سيكون أول موسيقي عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية، في حفل ضخم ينتظره الجمهور الأسترالي والجاليات العربية علي حد سواء، يوم 12 مايو الجاري، علي مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية.





قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.

ذكرت عدد من المواقع الصحفية، أنه يجري العمل في الوقت الحالي، على إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يعرض بالوقت الحالي في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب وعلى رأسهم أحمد داش.

احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





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