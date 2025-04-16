الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على إجمالي إيرادات نجوم الساحل بالسينمات

فيلم نجوم الساحل،
فيلم نجوم الساحل، فيتو

احتل فيلم “نجوم الساحل” بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، المركز الثاني في إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية أمس الثلاثاء، وذلك بعد “سيكو سيكو” المتصدر. 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 155 ألف جنيه، لتصل بذلك إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بالسينمات تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الماضي 9 مليون و273 ألف جنيه.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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