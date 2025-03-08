الجامعة اللبنانية الأمريكية تكرم إليسا في نيويورك

غادرت الفنانة اللبنانية إليسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لتكريمها في مدينة نيويورك.

وتكرم الجامعة اللبنانية الأمريكية في نيويورك الفنانة إليسا مع عدد من الشخصيات الأخرى بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسها.

تتر مسلسل وتقابل حبيب

وقدمت الفنانة اللبنانية إليسا في موسم دراما رمضان الحالي تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وجاء تتر المسلسل بتوقيع إليسا، والأغنية من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

قصة مسلسل “وتقابل حبيب”

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، وهي سيدة ثرية تعيش حياة مستقرة حتى تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، ما يدفعها لاتخاذ قرار الانفصال.

ومع محاولتها بداية حياة جديدة، تقع في قصة حب شائكة، لكن الأمور لا تسير بسلاسة، حيث تجد نفسها في مواجهة صراعات حادة مع عائلة طليقها، مما يضعها في اختبارات صعبة بين الحب والماضي والمؤامرات العائلية.

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