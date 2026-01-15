الخميس 15 يناير 2026
حوادث

غدا، نهاية التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حسين مدكور
تنتهي هيئة قضايا الدولة، غدا، من استقبال طلبات التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد.

 

 ووجّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمي للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦.

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر على جودة واستكمال بياناتهم. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم.

يُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًا لرؤية قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

 الدعم الفنى لمسابقة التعيينات عبر جروبات الواتس آب:

https://chat.whatsapp.com/CKWpEpoMWyXCez4ovpM1EC

https://chat.whatsapp.com/LjBRynxhVyOIOYQmzTyWMD

مواد متعلقة

حيثيات الإدارية العليا بتأييد إلغاء قرار معاقبة مسئولين بمدرسة وتحميلهم مسروقات العهدة

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار معاقبة مسؤولين بمدرسة وتحميلهم ثمن مسروقات العهدة

قبل غلق الباب غدا، قضايا الدولة تواصل التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد
