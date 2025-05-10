إنتاج فيلم عن السيرة الذاتية لدونالد ترامب بميزانية 100 مليون دولار

ذكرت عدد من المواقع الصحفية، أنه يجري العمل في الوقت الحالي، على إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت المواقع أن ميزانية إنتاج الفيلم، ستبلغ 100 مليون دولار، وسينتج الفيلم المنتج الإيطالي أندريا إيرفولينو.

وعلق أندريا إيرفولينو، على سبب إنتاجه فيلم عن دونالد ترامب للمواقع الصحفية، قائلًا:"سواء وافق المرء أو اختلف مع سياسته، فلا يمكن إنكار تأثيره على العصر الحديث، وبصفتي منتج أنا مهتم بتقديم فيلم جريء، ومتوازن. وطموح عن دونالد ترامب".

الأفلام المتضررة من إعلان ترامب عن فرض ضريبة جمركية على الأفلام

في سياق متصل، تفاجأ صناع السينما في هوليوود، من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار، على صناعة السينما بشكل كبير في هوليوود، ومن أبرز الأفلام التي يتم تصويرها حاليًا خارج أمريكا والتي يشملها قرار الضرائب المفاجئ، فيلم The Odyssey، وفيلم Avengers: Doomsday، وفيلم Supergirl: Woman of Tomorrow، والجزء الرابع من فيلم Avatar.

ضرائب ترامب تضرب هوليوود

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100%، على الأفلام المنتجة في دول أجنبية، في تصعيد لنزاعاته التجارية مع دول العالم.

وأوضح ترامب أنه أصدر تعليمات لوزارة التجارة، وهيئة التمثيل التجاري لبدء عملية فرض هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن صناعة السينما الأمريكية "تواجه موتًا سريعًا جدًا".

وحمل ترامب مسؤولية هذا التراجع لـ "جهود منسقة" تبذلها دول أخرى تقدم حوافز لجذب صناع الأفلام واستوديوهات الإنتاج، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للأمن القومي".

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