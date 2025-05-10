السبت 10 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بطولة منى زكي، انتهاء 50٪ من مونتاج فيلم الست

منى زكي
منى زكي

انتهت وحدة المونتاج القائمة علي فيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، من أعمال مونتاج نصف مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر القادم.

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية منى زكى، منهم أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

تفاصيل فيلم الست
 

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

فيلم الست من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد. 

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فيلم الست منى زكي ام كلثوم اخبار الفن

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