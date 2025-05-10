آخرهم كارول سماحة، نجوم واصلوا تقديم أعمالهم الفنية رغم آلام الفقد والفراق

في حياة الفنان، لا مجال للغياب، فالعرض لا ينتظر أحدًا، والجمهور لا يعرف ما يدور خلف الستار، وهناك وسط الأضواء والديكورات والابتسامات المرسومة، توجد الكثير من الحكايات عن “الوجع” وألم الفقد، ولحظات قاسية يضطر فيها الفنان لأن يخبيء دموعه، ويواجه جمهوره بقلب مكسور، فقط لأن “العرض يجب أن يستمر”.

ومؤخرًا، جسدت الفنانة كارول سماحة هذا المعنى بأدق صوره، حين قررت استكمال عرض مسرحيتها الجديدة “كلو مسموح” رغم وفاة زوجها.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها… عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و٧٠ فنان على المسرح… هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل… افتتاح مسرحية #كلو_مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ أيار… ومنكفي العروض ١٥ و١٦ و١٧ أيار على مسرح كازينو لبنان. المسيرة بعدا مستمرة، بوجع… بس بإيمان كبير.”

فالمسؤولية الفنية ووصية الزوج، والجمهور المنتظر، وفريق العمل، كانوا دافعا لكارول سماحة لأن تعتلي المسرح وأن تقدم العرض رغم القلب الذي يعتصره الحزن.

الزعيم عادل إمام.. العرض مستمر ولو بقلب مكسور

وكارول سماحة لم تكن الأولى التي حرصت على استمرار تقديم عمل فني رغم الآلام التي لا تهدأ، فالزعيم عادل إمام، عاش التجربة ذاتها مرتين.

الأولى حين كان في لبنان لتقديم عرض مسرحي وتلقى خبر وفاة والده، لم يكن الوقت كافيًا للعودة إلى مصر ثم السفر من جديد، فصلى ركعتين، وصعد إلى المسرح وقدم فنه بكل مسؤولية واحترافية، وفي نهاية العرض، تحدث إلى الجمهور عن والده، فانهمرت الدموع من الحضور والعاملين معه، ثم عاد إلى القاهرة ليقرأ الفاتحة على قبر والده.

أما المرة الثانية، فكانت في كواليس عرض مسرحية “بودي جارد”، حين بلغه خبر وفاة الفنان مصطفى متولي، زوج شقيقته، فرفض إلغاء العرض احتراما للجمهور الذي أتى لرؤيته واستكمل عادل إمام العرض رغم الجراح.

الفنان عبد المنعم إبراهيم.. الضحك على جراح القلب

وكان الفنان عبد المنعم إبراهيم إنسانًا مرهف الحس، يعيش التزامه الفني كعقيدة، حتى لو كان الثمن كتم دموعه وصعوده إلى المسرح في أسوأ لحظات حياته.

ففي عام 1963، وأثناء مشاركته في عرض مسرحية “عيلة الدوغري”، تلقى خبر وفاة والده، ولم يفكر لحظة في إلغاء العرض، فقد وقف على خشبة المسرح في نفس يوم الوفاة ليُضحك الجمهور ويخفي وراء ابتسامته قلبًا مكسور.

وعاش نفس التجربة مجددًا في العام التالي، 1964، خلال عرض مسرحية “سكة السلامة”، حين توفي شقيقه الأصغر فجأة، ولقد نزل عليه الخبر كالصاعقة، فأصيب بصدمة نفسية عنيفة، ومع ذلك، لم يعتذر عن الوقوف على المسرح في نفس اليوم.

الفنان محمد رضا.. جدية ومسؤولية رغم ألم الفراق

ولم يكن الفنان محمد رضا مجرد نجم من نجوم الكوميديا، بل كان مدرسة في الالتزام والانضباط، لا يعرف التهاون حين يتعلق الأمر بالمسرح، حتى لو تعلق الأمر بأقسى المشاعر الإنسانية.. فقدان الأب أو فقدان الابنة.

ففي موقف شديد القسوة، توفي والد محمد رضا، وبينما كان الكثيرون يتوقعون اعتذاره عن الظهور أو تأجيل عرض مسرحي كان مشارك فيه، ارتدى ملابسه وذهب في نفس اليوم إلى المسرح، ليقدم دوره كما لو أن شيئًا لم يحدث.

لكن المشهد الأكثر وجعًا في حياته، كان حين فقد ابنته الشابة “أميمة”، التي لم تتجاوز الأربعين من عمرها، فقد كانت الصدمة شديدة، والحزن لا يُحتمل، ومع ذلك، لم يعتذر عن العرض المسرحي المقرر في نفس يوم الوفاة، ذهب إلى المسرح، وصعد على الخشبة، ليُضحك الجمهور وهو يكتم حزن القلب.

أبرزهم مها أبو عوف، نجوم لم يمنعهم وجع الفقد عن الالتزام بعملهم الفني

أما الفنانة مها أبو عوف فقد كانت في بروفات عرض مسرحي بالسعودية، وحينما رحل شقيقها عزت أبو عوف، عادت لمصر وحضرت إجراءات الدفن والعزاء وبعد يوم عادت السعودية للمشاركة في عرض “3 أيام في الساحل”.

أما الفنان عصام كاريكا أحيا حفل رأس السنة بعد يومين فقط من وفاة والدته، احترامًا لالتزامه مع الجمهور، وكذلك الفنانة بثينة رشوان التي أصرت على تقديم العرض المسرحي “في انتظار بابا” في نفس يوم وفاة شقيقتها، رغم قرار فريق العمل بتأجيل العرض.

والفنان حجاج عبد العظيم تلقى خبر وفاة شقيقته قبل عرض مسرحية أبو العربي بدقائق، لكنه صعد إلى المسرح رغم انهياره، بعدما قال لزميله هاني رمزي: “الجمهور ذنبه إيه؟”

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