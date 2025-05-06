الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أهم الأعمال المتضررة من إعلان ترامب عن فرض ضريبة جمركية على الأفلام

أفلام هوليوود، فيتو
أفلام هوليوود، فيتو

 تفاجئ صناع السينما في هوليوود، من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار، على صناعة السينما بشكل كبير في هوليوود، ومن أبرز الأفلام التي يتم تصويرها حاليًا خارج أمريكا والتي يشملها قرار الضرائب المفاجئ، فيلم The Odyssey، وفيلم Avengers: Doomsday، وفيلم Supergirl: Woman of Tomorrow، والجزء الرابع من فيلم Avatar. 

 

ضرائب ترامب تضرب هوليوود

  وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة  100%، على الأفلام المنتجة في دول أجنبية، في تصعيد لنزاعاته التجارية مع دول العالم. 

 وأوضح ترامب أنه أعطى تعليمات لوزارة التجارة، وهيئة التمثيل التجاري لبدء عملية فرض هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن صناعة السينما الأمريكية "تواجه موتًا سريعًا جدًا".

 وحمل ترامب مسؤولية هذا التراجع لـ "جهود منسقة" تبذلها دول أخرى تقدم حوافز لجذب صناع الأفلام واستوديوهات الإنتاج، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للأمن القومي".

التريلر الدعائي الأول لفيلم آبل Fountain of Youth

آبل تضيف إيموجيز لفنانات البوب النساء في تحديث iOS 18.5

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب وهوليوود ترامب وضرائب الافلام ​دونالد ترامب​ الفن

مواد متعلقة

ريهانا تكشف عن حملها بطفلها الثالث في حفل ميت جالا 2025

مارفل تطرح بوسترا خاصا بشخصية "سو ستورم" من فيلم The Fantastic Four First Steps

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

لا يليق، علي جمعة ينتقد الأزهر الشريف

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية