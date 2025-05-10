السبت 10 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل يكشف كواليس غياب مدحت العدل عن اجتماع النقابة بأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.

 

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلي أن علاقته بالسيناريست مدحت العدل، جيدة، ويعتبره شقيقه الأكبر، ولكنه تلقي اتصالا مساء أمس الجمعة، لإبلاغه بعدم حضور أعضاء الجمعية للاجتماع دون أسباب واضحة.

 

فتح شعبة الشعراء

 

على الجانب الآخر، كان قد أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن فتح "شعبة الشعراء"، للشعراء المصريين، من أجل الحديث قانونيًا عن حقوقهم الفنية والمالية.


وأكد "كامل"، خلال اجتماع النقابة، مع عدد من الملحنين، أنه من المقرر مناقشة القرار مع الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية


وناقش الفنان مصطفي كامل، خلال الاجتماع، بعض المشكلات القائمة بين جمعية المؤلفين والملحنين وعدد من أعضائها.

 

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