مصطفى كامل يعلن فتح "شعبة الشعراء" بنقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن فتح "شعبة الشعراء"، للشعراء المصريين، من أجل الحديث قانونيًا عن حقوقهم الفنية والمالية.



وأكد "كامل"، خلال اجتماع النقابة، مع عدد من الملحنين، على أنه من المقرر مناقشة القرار مع الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية.



وناقش الفنان مصطفي كامل، خلال الاجتماع، بعض المشكلات القائمة بين جمعية المؤلفين والملحنين وعدد من أعضائها.

وكان من المقرر حضور السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إلا أنه اعتذر عن المشاركة، فيما حضر الاجتماع عدد من الملحنين والشعراء البارزين، من بينهم الشاعر تامر حسين وبلال سرور ومحمود خيام، في إطار جهود السعي لحل الخلافات وتهدئة الأوضاع.

وتُعد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو) الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة حقوق الأداء العلني للأعمال الموسيقية والغنائية داخل مصر، سواء من خلال العزف أو الغناء المباشر أمام الجمهور، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل الإذاعة، التلفزيون، المسلسلات، والأفلام.

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