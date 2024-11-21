مصطفى كامل يعلن وفاة الفنان عادل الفار

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وفاة الفنان عادل الفار، بعد دخوله في وعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار”.

وفاة نجل عادل الفار

كان الفنان عادل الفار قد فجر مُفاجآت مُدوية عن وفاة نجله "شادي" منذ سنوات، موجهًا أصابع الاتهام إلى نفسه، كونه كان مُنشغلًا عنه بسبب ظروف عمله بالتمثيل.

وكشف، عن خلافه مع نجله الذي أدى إلى قطيعة بينهما، حتى يوم وفاته بسبب "صُحبة أصدقاء السوء"، بحسب تعبيره.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الفار المفاجئة.

وقال عادل الفار إن انشغاله عن نجله طوال الوقت بسبب عمله في التمثيل، وإعطاءه الكثير من المال تعويضًا عن الغياب، أدى إلى دخول الابن في دائرة أصدقاء سوء مدمنين على المواد المُخدرة.

وواصل حديثه قائلًا: "حدث خلاف بيني وبين نجلي، حينما عرفت أنه يتعاطى المُخدرات، وقاطعته فترةً من أجل مراجعة نفسه، والعدول عن الإدمان".

يذكر أن عادل الفار مونولوجست مصري ولد في ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية.

بدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون، والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨ "شجيع السيما" ٢٠٠٠ و"زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و" حارة البنات " ٢٠٠٥ و"بون سواريه"٢٠١٠ ومن أهم مسلسلاته "الكومي" ٢٠٠١ و"٩ شارع السلام" ٢٠٠٣ و"دائرة الاشتباه" ٢٠٠٦ و"صاحب السعادة" ٢٠١٤.

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