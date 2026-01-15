الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

سعر السكر
سعر السكر
18 حجم الخط

يعد السكر  من أكثر السلع استهلاكًا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 
 


أسعار السكر اليوم الخميس

 وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

وترواح سعر السكر في السوق والمتاجر بداية من 27 إلى 35 جنيها

سعر السكر التمويني 

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.
 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 
 

انتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتاج مصر من السكر سعر السكر التمويني اسعار السكر اليوم اسعار السكر أسعار السكر اليوم الخميس صناعة السكر

مواد متعلقة

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

فوائد الزبادي اليوناني يحمي من أمراض القلب وينظم السكر بالدم

ads

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من محافظة البحيرة بعد تصدع عقارين خلف مستشفى الصدر بدمنهور

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

15 دقيقة سلبية بين الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف جراديشار في الشوط الأول

المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات بالقاهرة لصالح ورشة الخط السادس لمترو الأنفاق

الزراعة تشكل "لجنة دائمة" لمتابعة محصول القطن في 14 محافظة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

منها انقطاع الوحي عن النبي، أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية