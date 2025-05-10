السبت 10 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أسرة فيلم "صقر وكناريا" تتوجه إلى الإسكندرية لتصوير عدد من المشاهد

يارا السكرى
يارا السكرى

 قرر المخرج حسين المنباوي السفر لمدينة الإسكندرية لمدة ثلاث أيام لتصوير عدد من مشاهد فيلم صقر وكناريا، ومن المقرر أن تجمع هذه المشاهد كل من الفنان محمد إمام والفنانة يارا السكرى.

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

 

وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدات جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

 فيلم «صقر وكناريا»  من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.  

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

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