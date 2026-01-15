الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم

أسعار الخردة
أسعار الخردة
18 حجم الخط

أسعار الخردة، شهدت أسعار الخردة، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، لدى تجار الخردة وساحات التجميع، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 وسط ثبات نسبي في أسعار المعادن عالميا. 

وتستعرض “فيتو” أسعار الخردة بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد الخردة في مصر اليوم

سجل سعر الحديد الخردة الخليط 18 جنيها للكيلو، وحوالي 18000 جنيه للطن.

أسعار الحديد الخردة المميز 

سجل سعر الحديد الخردة المميز 20 جنيها للكيلو، وحوالي 20000 جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة اليوم

يتراوح سعر الألومنيوم الخردة من 66 إلى 98 جنيها للكيلو، ويبلغ سعر الطن حوالي 108 آلاف جنيه.

أسعار الصاج الخردة

يتراوح سعر الصاج الخردة من 15 إلى 17 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه للطن.

أسعار الصفيح الخردة

يتراوح سعر الصفيح الخردة من 16 إلى 18 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه سعر الطن.

أسعار البلاستيك الخردة

يتراوح سعر البلاستيك الخردة من 19 إلى 30 جنيها للكيلو حسب الجودة.

الخردة وأهميتها في السوق

تعد الخردة من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الصناعات الثقيلة، حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الحديد والصلب والمعادن المختلفة، مما يساهم في تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتشمل الخردة أنواعًا متعددة مثل خردة الحديد، النحاس، الألومنيوم، والرصاص، وتختلف أسعارها حسب الجودة والنوع وحالة السوق.

أنواع الخردة المتداولة

تنقسم الخردة في السوق المصرية إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:

خردة الحديد:
وتعد الأكثر تداولًا، وتشمل خردة المصانع، وخردة المباني القديمة، وخردة الأجهزة المنزلية.

خردة النحاس:
وتعتبر من أعلى أنواع الخردة سعرًا، وتنقسم إلى نحاس أحمر ونحاس أصفر، وتدخل في الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

خردة الألومنيوم:
وتشمل علب المشروبات، وأجزاء السيارات، والنوافذ، وتتميز بخفة وزنها وسهولة إعادة تدويرها.

خردة الرصاص:
وتستخدم بشكل أساسي في صناعة البطاريات وبعض الصناعات الثقيلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الخردة

تتأثر أسعار الخردة بعدة عوامل، من أهمها:

  • أسعار المعادن عالميا
  • سعر صرف العملات
  • حجم المعروض في السوق
  • الطلب من المصانع
  • تكاليف النقل والتجميع

دور الخردة في الاقتصاد

يذكر أن تجارة الخردة  تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد، حيث توفر فرص عمل لآلاف العمال، وتساعد في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير وتقليل المخلفات، كما تساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخراج المعادن الخام.

