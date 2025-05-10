هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية علي مسرح أوبرا سيدني

المايسترو هاني فرحات سيكون أول موسيقي عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية، في حفل ضخم ينتظره الجمهور الأسترالي والجاليات العربية علي حد سواء، يوم 12 مايو الجاري، علي مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية.

الحفل هو النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، التي تنظمها هيئة الموسيقي بهدف نشر الموسيقي العربية والشرقية.

يقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل روائع الأوركسترا السعودية، الذي يقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي.

هاني فرحات سيكون أول مايسترو عربي يقف علي خشبة مسرح دار أوبرا سيدني ليقود أوركسترا عربي وآخر أسترالي في حفل شعاره آفاق الإبداع تتسع في كل محطة، ويهدف إلي تعزيز حضور الأغنية العربية وخاصة السعودية عالميا، وتحقيق التبادل الثقافي بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتأكيدا علي دعم الفنون والموسيقي.

الحفل محطة جديدة في سسلسة محطات الأوركسترا، وسيتضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية، بخلاف فقرة يقدمها الأوركسترا الأسترالي تتضمن عدة مقطوعات أسترالية.

يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا علي مسرح دو شاتليه، والمسرح الوطني بالمكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية علي مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وفي إنجلترا علي مسرح سنترل هول وستمنستر، وفي اليابان علي مسرح طوكيو أوبرا سيتي، وفي المملكة العربية السعودية علي مسرح مركز الملك فهد الثقافي، ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.

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