أخبار مصر: بوسي شلبي تهاجم أبناء محمود عبد العزيز، قرار مصيري بشأن أزمة مباراة القمة، انفجارات تهز بورتسودان، انخفاض الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مثبتة ولا تخالف شرع الله، بيان من بوسي شلبي للرد على علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز

ردت الإعلامية بوسي شلبي على البيان الذي أصدره أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز الملقب بالساحر.

بعد المعاينة، نقابة المهندسين بالجيزة تكشف تفاصيل خطيرة في انفجار خط غاز طريق الواحات

كشفت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة انفجار خط الغاز بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بالغة.

لجنة التظلمات تعلن اليوم قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة

تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لاتخاذ قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

اليوم، ترامب يعلن "اتفاقا تجاريا ضخما" مع دولة كبيرة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيعلن اليوم الخميس "اتفاقا تجاريا ضخما" مع "دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير"، دون أن يسمِّها.

قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية

في تطور جديد لواقعة اعتداء معلم لغة عربية على طالبة وإحداث إصابتها أسفل العين بمدرسة الحرية نبروه في محافظة الدقهلية، أقدمت أسرة الطالبة على التنازل عن المحضر أمام النيابة العامة في محافظة الدقهلية.

مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر

نفى الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قاضي قضاة فلسطين ما نشرته مواقع وصفها بالصفحات الصفراء المغرضة عن وجود خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

دوري أبطال أوروبا، موعد النهائي الحلم بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

بوسي شلبي لـ فيتو: أولاد محمود عبد العزيز عاملين حاجة غلط

قالت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات خاصة لفيتو إن لديها شكًّا كبيرًا في إثارة الأزمة حول طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تكن كل الاحترام للراحل.

بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لـسوريا 29 مليون دولار شهريًّا لثلاثة أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب.

وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي مرهون بهذه الخطوة

علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشددًا على أن الوزارة تعتمد في المقام الأول على الإتاحة كأداة للرقابة، قائلًا: "كلما وفرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد المصري وموقعة مان يونايتد وأتلتيك بلباو

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي، وكأس الأمم الإفريقية للشباب، وغيرها من المسابقات.

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 - 5 - 2025، ورقم مفاجئ لعياري 21 و24 بعد الانخفاض

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس.

أخيرا، الإعلان رسميا عن موعد جنازة الإعلامي صبحي عطري وأسرته توجه نداء

كشفت عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي وافته المنية فجأة يوم الجمعة 18 أبريل 2025 في برلين – ألمانيا، عن موعد مراسم التشييع والدفن بعد استكمال إجراءات نقل الجثمان إلى دولة الإمارات.

رويترز: انفجار في لاهور شرقي باكستان

أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز بأن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور بشرق باكستان، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويًّا.

حادث دهس واشتعال نيران وعنف، احتفالات باريس سان جيرمان تنقلب إلى فوضى (فيديو)

تحولت احتفالات مشجعي نادي باريس سان جيرمان بتأهل فريقهم لنهائي أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، إلى موجة من الفوضى في قلب عاصمة فرنسا.

بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

نفى مصدر مطلع بـجامعة القاهرة، صحة القائمة المنتشرة بين أولياء الأمور والطلاب لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

حالة الطقس اليوم الخميس، شديدة الحرارة وشبورة كثيفة تغطي نصف المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)

كشفت الفنانة سهير رمزي، سر ارتدائها الحجاب في فترة معينة وهل كان الشيخ محمد متولي الشعراوي وراء ذلك.

انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات

دوت انفجارات قوية في مدينة بورتسودان، وتصدت المضادات الأرضية تصدت لهجوم جديد شنته مليشيا الدعم السريع بمسيرات لليوم الرابع على التوالي.

بدأت بعيد القيامة، شيخ الجزارين يكشف ألاعيب التجار لرفع لحوم أضاحي العيد

مع قرب حلول عيد الأضحى، يهتم المواطنين بمتابعة أسعار الأضاحي وتوقعات السوق خلال موسم العيد.

الأهلي يصطدم بـ المصري البورسعيدي اليوم وعينه على صدارة مؤقتة للدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ببث على تيك توك، إعلامية معروفة تقيم بمصر تجد عائلتها بالصدفة بعد 44 عاما (فيديو)

في قصّة مؤثّرة أشبه بالأفلام، تمكنت الإعلامية والناشطة الليبية المعروفة حنان المقوب من العثور على عائلتها البيولوجية بعد أكثر من 4 عقود من الفقد.

تطور جديد في واقعة ضبط راقصة شهيرة بمخدرات في مطار القاهرة

تواصل جهات التحقيق جمع المعلومات والتحريات حول واقعة ضبط راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، وبحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة.

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