حادث دهس واشتعال نيران وعنف، احتفالات باريس سان جيرمان تنقلب إلى فوضى (فيديو)

تحولت احتفالات مشجعي نادي باريس سان جيرمان بتأهل فريقهم لنهائي أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، إلى موجة من الفوضى في قلب عاصمة فرنسا.

جاء ذلك بعدما صدمت سيارة 3 أشخاص قرب شارع الشانزليزيه، وسط تجمعات جماهيرية صاخبة، ووفق ما أعلنته شرطة باريس.

وأسفر حادث الدهس عن إصابة أحدهم بجروح بالغة الخطورة، بينما نُقل الآخران إلى المستشفى في حالة حرجة نسبيًا.

الحادث وقع في شارع فرعي متفرع من الشانزليزيه، في وقت كانت فيه الحشود تحتفل بتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي الأوروبي المرتقب ضد نادي أرسنال الإنجليزي.

La situation dégénère à l'extérieur du Parc des Princes.



Un bus est entouré par les supporters. Plusieurs tirs de mortier en direction de la police.#PSGARS #psgarsenal pic.twitter.com/wjx5ob9FcX — Luc Auffret (@LucAuffret) May 7, 2025

ولم تُحدَّد بعد ملابسات الحادث، بينما لم تُثبت التحقيقات حتى اللحظة ما إذا كان الحادث متعمدًا.

حرائق واعتقالات

وما لبثت الأجواء أن انقلبت إلى فوضى، حيث أظهرت مقاطع مصورة تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في السيارة المشتبه بها في شارع مارسو، القريب من موقع الحادث، قبل أن تمتد مشاهد العنف إلى شوارع مجاورة.

وأكد صحفيان من وكالة فرانس برس مشاهدتهما لسيارتين مشتعلتين، إحداهما تابعة لبلدية باريس.

مباراة بي إس جي ضد آرسنال

تأهل باريس سان جيرمان على حساب آرسنال الإنجليزى بالفوز بنتيجة 2-1 فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا مساء الأربعاء، ليتأهل بمجموع 3-1 بعد حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف فى لندن.

ومن المقرر أن يقام نهائى دورى أبطال أوروبا فى العاشرة مساء يوم السبت 31 مايو بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا فى ميونخ ويجمع بين الإنتر ضد باريس سان جيرمان.

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