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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 - 5 - 2025، ورقم مفاجئ لعياري 21 و24 بعد الانخفاض

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5497 جنيهًا “بيع”، 5474 جنيهًا “شراء”

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4810 جنيهات “بيع”، 4790 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4122 جنيهًا “بيع”، 4105 جنيهات “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38480 جنيهًا “بيع”، 38320 جنيهًا “شراء”.

 

البنوك المركزية والذهب 

أبلغت البنوك المركزية العالمية عن صافي مشتريات بلغ 17 طنًّا في شهر مارس، حيث لا يزال الطلب قويًا مع نهاية الربع الأول من العام، فقد بلغ إجمالي المبيعات 18 طنًّا تتخطاها مشتريات البنوك.

وقام البنك المركزي البولندي كان أكبر مشتري صافي في مارس بمقدار 16 طنًّا يليه البنك المركزي الكازاخستاني بمقدار 11 طنًّا، بينما بلغت مشتريات البنك المركزي الصيني 3 أطنان.

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