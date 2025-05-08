مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر

نفى الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قاضي قضاة فلسطين ما نشرته مواقع وصفها بالصفحات الصفراء المغرضة عن وجود خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

الهباش يكشف حقيقة خلاف السلطة الفلسطينية مع مشيخة الأزهر الشريف

وأكد الهباش أن كل ما نشر في هذه الصفحات الصفراء المغرضة محض أكاذيب لا وجود لها سوى في الخيالات المريضة لمن يخترعون هذه الأكاذيب والذين نعرفهم جيدًا ونعرض ارتباطاتهم المشبوهة بالاحتلال الإسرائيلي والذين يتوهمون أن ألاعيبهم المكشوفة هذه يمكن أن تعكر صفو العلاقات الفلسطينية العربية وبالذات العلاقات مع الشقيقة جمهورية مصر العربية التي تمثل مواقفها دعمًا لا حدود له للقضية الفلسطينية وكذلك العلاقات المتميزة مع الأزهر الشريف الذي لا تخفى مواقف شيخه الجليل الداعمة لفلسطين وحقوقها ونضال شعبها في سبيل التحرر والاستقلال.

موقف الرئاسة الفلسطينية من مشيخة الأزهر

وشدد الهباش على أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية كلها يكنون احترامًا وتقديرًا بالغًا للأزهر الشريف وللشيخ الإمام أحمد الطيب ويثمنون دعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والأزهر الشريف والشعب المصري للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعا الهباش وسائل الإعلام إلى الترفع عن التعاطي مع الأكاذيب والتلفيقات المغرضة التي تحاول تعكير الاجواء العربية والإسلامية خدمة لأجندات مشبوهة ترتبط بأعداء أمتنا وشعوبنا العربية والإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.