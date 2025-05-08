الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر

شيخ الأزهر وابو مازن
شيخ الأزهر وابو مازن

نفى الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قاضي قضاة فلسطين ما نشرته مواقع وصفها بالصفحات الصفراء المغرضة عن وجود خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

 

الهباش يكشف حقيقة خلاف السلطة الفلسطينية مع مشيخة الأزهر الشريف 

وأكد الهباش أن كل ما نشر في هذه الصفحات الصفراء المغرضة محض أكاذيب لا وجود لها سوى في الخيالات المريضة لمن يخترعون هذه الأكاذيب والذين نعرفهم جيدًا ونعرض ارتباطاتهم المشبوهة بالاحتلال الإسرائيلي والذين يتوهمون أن ألاعيبهم المكشوفة هذه يمكن أن تعكر صفو العلاقات الفلسطينية العربية وبالذات العلاقات مع الشقيقة جمهورية مصر العربية التي تمثل مواقفها دعمًا لا حدود له للقضية الفلسطينية وكذلك العلاقات المتميزة مع الأزهر الشريف الذي لا تخفى مواقف شيخه الجليل الداعمة لفلسطين وحقوقها ونضال شعبها في سبيل التحرر والاستقلال.

موقف الرئاسة الفلسطينية من مشيخة الأزهر 

وشدد الهباش على أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية كلها يكنون احترامًا وتقديرًا بالغًا للأزهر الشريف وللشيخ الإمام أحمد الطيب ويثمنون دعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والأزهر الشريف والشعب المصري للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعا الهباش وسائل الإعلام إلى الترفع عن التعاطي مع الأكاذيب والتلفيقات المغرضة التي تحاول تعكير الاجواء العربية والإسلامية خدمة لأجندات مشبوهة ترتبط بأعداء أمتنا وشعوبنا العربية والإسلامية.

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