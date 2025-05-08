بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لـسوريا 29 مليون دولار شهريًّا لثلاثة أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب.



وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "نتوجه بالشكر العميق لدولة قطر على هذه المبادرة الأخوية التي تُسهم في دعم الاستقرار المالي ومساندة الفئات العاملة في قطاعات حيوية".

وأضاف أن المنحة ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُستخدم لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إلى جانب المتقاعدين من غير العسكريين.



وأشار الوزير برنية إلى أن المنحة القطرية جرى استثناؤها من العقوبات الأمريكية، مؤكدًا أن وزارة الخزانة الأمريكية استجابت بسرعة لتسهيل إجراءات تحويل المنحة، في خطوة وصفها بـ"المهمة لبناء الثقة"، معربًا عن أمله في أن تتبعها خطوات أخرى تسهم في تخفيف القيود المفروضة.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة السورية المؤقتة ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المنظومة المالية، مشددًا على أن المنحة تغطي قرابة خمس إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية، وهي مساهمة جوهرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

والأحد الماضي، أعلنت السعودية وقطر تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.



يشار إلى أنه منذ تسلم الإدارة الجديدة المؤقتة في سوريا، السلطة بقيادة أحمد الشرع، بدأت الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، في محاولة لتمكين تدفق المساعدات والأموال، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري.



وفي خطوة لافتة، أصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي تصريحًا مؤقتًا يسمح بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إليها.



كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي للعقوبات المفروضة على بعض القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والقطاع المصرفي.

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