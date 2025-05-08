بعد المعاينة، نقابة المهندسين بالجيزة تكشف تفاصيل خطرة في انفجار خط غاز طريق الواحات

كشفت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة انفجار خط الغاز بمنطقة غرب سوميد بطريق الواحات، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بالغة.



وأكدت النقابة في بيان هام أصدرته عقب زيارة ميدانية عاجلة لـموقع الحادث قامت بها لجنة برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام، رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وعضوية عدد من المهندسين والمستشار القانوني للنقابة، أن المعاينة وشهادات الشهود كشفت عن إهمال جسيم تسبب بشكل مباشر في وقوع الكارثة.



وأوضح البيان أن أحد المقاولين، خلال قيامه بأعمال حفر باستخدام لودر، قام بكسر خط الغاز وقام بردمه دون إبلاغ الجهات المعنية، ونتيجة لذلك، حدث تسرب كثيف للغاز استمر حتى صباح اليوم التالي، حيث رصدت رائحة غاز قوية في المنطقة دون أي تحرك للإبلاغ عن التسرب.



وأشارت النقابة إلى أن تشبع الهواء بالغاز وارتفاع درجات الحرارة وكثافة المرور في المنطقة أدت في النهاية إلى اشتعال النيران ووقوع حرائق ضخمة أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء وأصابت آخرين بإصابات بالغة.



غياب تام للتحذيرات

وكشفت اللجنة الهندسية عن غياب تام لأي لوحات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في المنطقة أو طبيعة الأعمال الجارية، الأمر الذي يزيد من دائرة الإهمال والتقصير.



تحرك عاجل ومحاسبة المسؤولين

وأكدت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أنها بصدد إعداد تقرير فني شامل ومفصل عن الزيارة الميدانية وما تم رصده من مخالفات واضحة.

وأوضحت النقابة أنه سيتم رفع هذا التقرير ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أزهق أرواحًا وتسبب في خسائر فادحة، والتأكد من منع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.



واختتمت النقابة بيانها برسالة قوية ومؤثرة: "السلامة مسؤولية… والإهمال ثمنه أرواح".



انفجار خط الغاز بطريق الواحات

وفي الأسبوع الماضي تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي.

وانتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر

كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.

وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، واصابة 20 شخصًا، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة إلى 3 وفيات.

بيان من وزارة البترول تعلن انفجار خط الغاز بطريق الواحات

وكانت وزارة البترول أصدرت بيانا رسميا يوضح أسباب اندلاع حريق خط الغاز، وقال البيان إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

وعلى الفور، تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حاليًا لدى العملاء، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح في موقع الحادث.

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