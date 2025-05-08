انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات

دوت انفجارات قوية في مدينة بورتسودان، وتصدت المضادات الأرضية تصدت لهجوم جديد شنته مليشيا الدعم السريع بمسيرات لليوم الرابع على التوالي.

من جانبها أفادت مصادر عسكرية سودانية بأن المضادات الأرضية أسقطت عددا من المسيرات في بورتسودان مشيرة إلى أن مسيّرة استهدفت مقر الكلية الجوية شمالي المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش السوداني إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات اعترضت طائرات مسيرة استهدفت أكبر قاعدة بحرية في البلاد في بورتسودان.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني: "تصدت المضادات الأرضية بنجاح لمسيرات كانت تحاول أن تهاجم قاعدة فلامنقو البحرية في بورتسودان وأسقطت معظمها".

وسمع دوي انفجارات في المدينة لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قرب تلك القاعدة.

وتتعرض بورتسودان لهجمات منذ أيام، بما في ذلك ضربات شنتها مليشيا الدعم السريع بمسيرات وأدت لإشعال حرائق في أكبر مستودعات الوقود في البلاد وألحقت أضرارا بالبوابة الرئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إنّ "مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنجو البحرية والمضادّات الأرضية تتصدّى لها"، في حين سُمعت طوال نصف ساعة أصوات مضادّات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورتسودان حيث القاعدة البحرية.

وتضمّ بورتسودان المقر المؤقت للحكومة التي جعلتها العاصمة المؤقتة في أعقاب اندلاع الحرب بين قواتها وقوات الدعم السريع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء عن "قلقه العميق" إزاء الهجمات التي شنّتها في الأيام الأخيرة طائرات مسيّرة على مدينة بورتسودان، محذّرا من أنّ هذه الضربات تمثّل "تصعيدا كبيرا" في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام، في بيان إنّ "هذا التصعيد الكبير قد يؤدّي إلى سقوط ضحايا مدنيّين على نطاق واسع وتدمير أكبر للبنية التحتية الحيوية" في المدينة الواقعة على البحر الأحمر والتي استُهدف العديد من المواقع الاستراتيجية فيها بطائرات مسيّرة.

وأضاف أنّ هذه الهجمات على "نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى السودان" تهدّد أيضا "بزيادة الاحتياجات الإنسانية وتعقيد عمليات الإغاثة" في بلد تمزّقه منذ عامين حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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