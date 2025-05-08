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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، شديدة الحرارة وشبورة كثيفة تغطي نصف المحافظات

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء في مصر

طقس حار، الأرصاد الجوية تعلن طقس الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

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