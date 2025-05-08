رويترز: انفجار في لاهور شرقي باكستان

أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز بأن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور بشرق باكستان، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويًّا.

والأربعاء، أعلنت الهند بدء عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان، فيما ذكرت إسلام آباد أنها أسقطت 5 طائرات هندية مقاتلة.

وذكرت الهند أنها استهدفت 9 مواقع وصفتها بـ "بنية تحتية إرهابية" باكستانية، بعضها مرتبط بهجوم شنه متشددون على سياح هندوس، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وشملت الضربات الهندية استهداف إقليم البنجاب الأكثر كثافة سكانية في باكستان لأول مرة منذ الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدين قبل أكثر من 50 عامًا.

وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينج "تم تدمير أهداف حددناها بدقة وفق إستراتيجية مخططة جيدًا... أظهرنا التحلي بالوعي من خلال ضمان عدم تضرر أي سكان مدنيين على الإطلاق".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن الجيش أسقط 5 طائرات هندية مقاتلة وطائرات مسيرة، لكن الهند لم تؤكد ذلك.

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