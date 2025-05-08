الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

بدأت بعيد القيامة، شيخ الجزارين يكشف ألاعيب التجار لرفع لحوم أضاحي العيد

طارق سلامة شيخ الجزارين،
طارق سلامة شيخ الجزارين، فيتو

أضاحي عيد الأضحى المبارك، مع قرب حلول عيد الأضحى، يهتم المواطنين بمتابعة أسعار الأضاحي وتوقعات السوق خلال موسم العيد.

 

ما التوقعات بشأن أسعار اللحوم وحركة المبيعات؟

ويفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك؛ نحو 29 يومًا تقريبًا، إذ يحل عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل، ويبدأ الموسم التجاري لشراء الأضحية يوم 20 مايو الجاري، فما التوقعات بشأن حركة المبيعات والأسعار في هذا الموسم؟

<strong>أضاحي عيد الأضحى 2025</strong>
أضاحي عيد الأضحى 2025

حركة البيع خلال موسم العيد ستكون ضعيفة

توقع طارق سلامة شيخ الجزارين؛ أن تكون حركة البيع خلال موسم عيد الأضحى 2025 ضعيفة مقارنة بالمواسم السابقة.

<strong>الأضاحي في عيد الأضحى 2025</strong>
الأضاحي في عيد الأضحى 2025

أسباب انخفاض الإقبال على شراء الأضاحي واللحوم

وقال «سلامة» لـ «فيتو» إن انخفاض الإقبال على شراء الأضاحي واللحوم في موسم العيد طبيعيًّا؛ لغلاء أسعار اللحوم، إذ شهد السوق ارتفاع أسعار اللحوم خلال فترة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة.

<strong>أضاحي عيد الأضحى 2025</strong>
أضاحي عيد الأضحى 2025

كيلو اللحمة أصبح غالي على المواطنين

 وتابع: أن «كيلو اللحمة أصبح غالي على المواطنين»، خاصة أن سعر اللحوم يتراوح بين 380 و420 جنيهًا في المناطق الشعبية، بينما يتخطى الـ 500 جنيه في المناطق الراقية.

<strong>الأضحية في عيد الأضحى 2025</strong>
الأضحية في عيد الأضحى 2025

ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية

وتابع: إذ ارتفعت أسعار اللحوم بين 10 و20 جنيهًا بالنسبة للقائم خلال فترة عيد القيامة، ووصل سعر اللحوم البلدي إلى 320 جنيهًا في المذبح، و190 جنيهًا للقائم بقري، ثم بدأت الأسعار في الاستقرار نوعًا ما، ومن المتوقع أن تستقر أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة في حال زاد المعروض بالأسواق.

<strong>طارق سلامة شيخ الجزارين</strong>
طارق سلامة شيخ الجزارين

خفض المعروض من اللحوم لرفع السعر

وأشار شيخ الجزارين، إلى أن خلال عيد الأخوة الأقباط قام بعض التجار بخفض المعروض من اللحوم لضمان رفع أسعارها، لكن بعد العيد زاد المعروض من اللحوم، والسوق في حالة ركود لأن المبيعات قليلة جدًا ولا يوجد حركة بيع.

<strong>أضحية عيد الأضحى 2025</strong>
أضحية عيد الأضحى 2025

مبيعات اللحوم ضعيفة منذ 3 سنوات في موسم العيد

 وأوضح أنه حتى في عيد الأضحى 2025 لن يكون هناك حركة بيع كما كانت قبل 3 سنوات، فخلال الثلاث مواسم السابقة لم تكن هناك مبيعات في عيد الأضحى كسابق عهدها بسبب ارتفاع الأسعار.

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